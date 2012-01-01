Фитнес-эксперт Каневский назвал главные правила гигиены в спортзале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие правила гигиены нужно соблюдать при занятиях в фитнес-клубах, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.



Недавно в Сети появилась новость, что при занятиях в фитнес-клубах можно заразиться вшами, грибком и даже "чесоточным зуднем". Как утверждают врачи, особенно высоки риски при занятиях вечером, так как паразиты максимально активны именно в это время.

Действительно, фитнес-клуб может быть источником различных инфекций, особенно, если есть бассейн, детские программы, а также единоборства, где тренируются босиком. Давайте разбираться.

Как правило, вши (педикулез) – в большинстве своем детское заболевание, а это значит, что риск заполучить их выше именно в том клубе, где есть разнообразные уроки для детей. Но спешу вас успокоить: во-первых, когда ребенку ставится соответствующий диагноз (как правило, это дети дошкольного или младшего школьного возраста), родители сразу приступают к лечению. Во-вторых, малыши не так часто занимаются в фитнес-клубах: как правило, групповые уроки посещают школьники. В-третьих, все фитнес-клубы обязаны соблюдать санитарные нормы по уборке помещений, душевых, а также проводить контроль качества и чистоты воды в бассейнах.

А вот на что нужно обратить пристальное внимание, особенно в клубах с бассейном, – это ношение банных сланцев, которое нельзя игнорировать, так как теоретически заразиться грибком даже при соблюдении клубом всех норм СанПиНа все равно возможно.

Но даже отсутствие инфекций при правильной уборке не исключает и других подводных камней, связанных с нарушением гигиены.



Самым ярким примером можно считать клиентов, которые не используют личные полотенца во время занятий. Особенно, если они интенсивно потеют. Думаю, многие сталкивались с ситуацией, когда вы подходите к тренажеру, а на нем огромные следы после человека, который недавно закончил заниматься. Причем такая проблема встречается и в клубах, где полотенца выдают бесплатно. Если вы сталкиваетесь с такой ситуацией регулярно, обязательно сообщите менеджеру клуба, который вправе, по условиям договора, отказать в посещении заведения клиенту, не соблюдающему правила гигиены.

Еще, особенно в тренажерном зале и на занятиях кроссфит, можно столкнуться с частицами крови на штангах. Это связано с тем, что при выполнении упражнения "становая тяга", человек тянет гриф прямо по голени, оставляя ссадины. Причем это частое явление. По таким следам сразу видно человека, который любит делать тягу. Но результат в выполнении упражнения – это прекрасно, а гриф после такой тренировки необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами. Как показывает практика, это мало кто делает. Значит, также нужно обратиться к менеджеру клуба, чтобы он поговорил с соответствующим клиентом.

Справедливости ради, хочется добавить, когда в фитнес-клубах есть диспенсеры с влажными салфетками – следить за чистой в клубе, убирать за собой, становится гораздо проще.

Еще я рекомендую внимательно отнестись к занятиям единоборствами, особенно, боксом. Многие клиенты, которые решили попробовать данное направление, не покупают себе даже боксерские перчатки, предпочитая брать их в аренду. Но это фатальная ошибка.

Во-первых, руки в перчатках сильно потеют, и вряд ли в клубе уделяют должное внимание их обработке и сушке. Во-вторых, при занятиях боксом клиенты часто получают травмы лица, носа, может пойти кровь, которая также остается на перчатках. А будут их обрабатывать или нет (и как тщательно), вы можете просто не знать. Поэтому здесь может быть только одна рекомендация: такие виды экипировки, как боксерские перчатки, шлемы, бинты – это, как нижнее белье, всегда должны быть своими. Тем более, для начального уровня не обязательно покупать дорогие модели.



Более того, даже имея собственную экипировку, в обязательном порядке обрабатывайте поверхности перчаток дезинфицирующими салфетками. Это связано с тем, что вы попадаете по лицу спарринг-партнера, а также по боксерским мешкам, на которых тоже порой остаются частицы крови (многие занимающиеся работают голыми кулаками и ногами).

В целом фитнес-клубы не несут какую-то серьезную угрозу с точки зрения возможного заражения той или иной инфекцией, главное – чтобы там соблюдались все правила санитарной обработки. И если это не подвальная "качалка", а нормальное, современное заведение, все должно соответствовать необходимым требованиям.