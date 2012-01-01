Фитнес-эксперт Каневский назвал основные плюсы групповых занятий

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды групповых занятий существуют и на что обратить внимание при выборе таких уроков.

Для большинства людей покупка абонемента в фитнес-клуб – это не просто некое приобретение. Это целое событие, ведь именно с момента покупки членской карты человек принимает решение действительно заняться собой.

И чтобы энтузиазм не угас, важно учитывать ряд факторов, которые будут влиять на регулярность посещений. К ним можно отнести расположение фитнес-клуба, наличие парковки, а также разнообразие различных групповых уроков. Почему важен последний пункт? Да потому, что многие прекращают заниматься по одной простой причине: им не нравится тот или иной вид тренировок. А когда в клубе большое количество программ, можно походить на них и подобрать что-то по душе. А это в свою очередь даст возможность регулярно и с удовольствием заниматься.

Поэтому сегодня поговорим о видах групповых программ, а также о возможных ограничениях по здоровью для конкретного класса.

Аэробные классы

Под аэробными подразумевают тренировки, направленные на снижение жировой массы тела. То есть это уроки, которые проходят на достаточно высоком пульсе, что позволяет организму использовать подкожную жировую клетчатку как источник энергии для работающих мышц. Плюс, так как все проходит под ритмичную музыку, занятия в разы интереснее и динамичнее.

К таким урокам можно отнести классическую степ-аэробику – когда все движения выполняются с помощью специальной степ-платформы. Благодаря тому, что у степа есть возможность менять высоту, уроки условно подразделяют для новичков и продвинутых посетителей. Это очень важно, так как сами по себе занятия – высокоинтенсивные, и новичку нужно начинать с более легкого варианта.

Этим урокам отдают предпочтение как женщины, так и мужчины. Из ограничений – не рекомендуется посещать степ-аэробику людям с проблемами со стороны суставов и позвоночника, варикозе и при гипертонической болезни.

Также с осторожностью нужно отнестись к занятиям "сайклом" – уроки, где занимаются на специальных велотренажерах, которые имитируют велосипедные гонки. Какие здесь могут быть ограничения? Если со стороны опорно-двигательного аппарата, то их здесь меньше, так как занятия проходят сидя. А вот при повышенном артериальном давлении к таким тренировкам нужно отнестись с осторожностью. В целом сайкл отлично подойдет тем, кто хочет максимально активных и динамичных тренировок. Как правило, это подготовленные люди, хотя и для новичков существуют соответствующие уроки с подходящей для них нагрузкой.

Танцевальные классы

Отличное направление аэробной направленности, задача которых не только сжигать калории, но и развивать пластичность, гибкость, координацию. Уроков – большое количество, от румбы и сальсы до разных современных направлений. А благодаря тому, что представлены и парные направления, такие занятия положительно влияют на психологическое состояние, особенно если занимаются супруги. Как правило, благодаря большому выбору направлений у танцевальных классов практически нет ограничений.

Силовые классы

Под силовыми классами подразумевают групповые уроки аэробной направленности, но во время занятий используют большое количество дополнительного оборудования: штанги, гантели, гири и так далее. Благодаря наличию оборудования существенно улучшается проработка мускулатуры, что может способствовать ее росту. Да, эти уроки не заменяют занятия в тренажерном зале, но если человек хочет одновременно худеть, при этом качественно развивая всю мускулатуру тела, то такие занятия подойдут идеально.

Несложно догадаться, что силовые классы подходят людям без проблем со здоровьем, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата.

Йога, пилатес

Данные направления подойдут людям, которые не любят активные нагрузки. Йога – урок, развивающий гибкость, координацию, пластичность, моторику мелких мышц-стабилизаторов. При этом важно знать, что данное направление может быть очень травмоопасным. Как правило, это связано с тем, что многие асаны в зависимости от уровня вашей подготовки и физического развития на момент начала занятий могут быть вам просто недоступны. А это значит, что не стоит их пытаться выполнить "во чтобы то ни стало". Иначе можно получить первичный вывих сустава или повреждение связок.

Другими словами, обязательно консультируйтесь с тренером во время тренировок.

Пилатес же – это реабилитационные программы, направленные на восстановление после полученных травм. Поэтому эти уроки рекомендуют людям с разными ограничениями по здоровью.

Водные программы

Аквааэробика – пожалуй, одно из лучших направлений для людей с избытком веса тела, варикозной болезнью, а также при повышенном артериальном давлении. В воде практически полностью снимается нагрузка с суставов и позвоночника, улучшается отток крови с пояса нижних конечностей, при этом работает вся мускулатура. Причем аквааэробика идеально подходит не только прекрасной половине человечества, но и мужчинам. Если же последние стесняются посещать данные уроки, то можно обратить внимание на следующие направления: аквабокс, аквабайк и даже можно водное поло, которое часто представлено в фитнес-клубах.

Другими словами, подберите то направление, на которое вы будете ходить с удовольствием, и тогда фитнес станет важной частью вашей жизни, а не временным увлечением.