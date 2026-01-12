12 января, 14:39Политика
ВС РФ поразили украинские аэродромы и места хранения БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия атаковала военные аэродромы, а также предприятие по производству и месту хранения БПЛА дальнего действия на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве заявили, что удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. В результате были атакованы не только аэродромы и места хранения беспилотников, но и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 районах.
Помимо этого, был нанесен удар по энергетическим и транспортным объектам, используемым в интересах украинских военных. В результате все цели удалось поразить.
Ранее российская армия нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По данным Минобороны РФ, атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.
Помимо энергетических объектов, под ударом российских военных оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 150 районах. В результате вся инфраструктура была поражена.
