12 января, 14:39

Политика

ВС РФ поразили украинские аэродромы и места хранения БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала военные аэродромы, а также предприятие по производству и месту хранения БПЛА дальнего действия на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве заявили, что удар был нанесен с помощью оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. В результате были атакованы не только аэродромы и места хранения беспилотников, но и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 157 районах.

Помимо этого, был нанесен удар по энергетическим и транспортным объектам, используемым в интересах украинских военных. В результате все цели удалось поразить.

Ранее российская армия нанесла удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. По данным Минобороны РФ, атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Помимо энергетических объектов, под ударом российских военных оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 150 районах. В результате вся инфраструктура была поражена.

ВС РФ за сутки 11 января отбили две атаки ВСУ на купянском направлении

Сюжет: Спецоперация на Украине
