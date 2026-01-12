Хинштейн поручил решить вопрос с захватом земли у Старооскольского водохранилища

Фото: kremlin.ru

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе заседания облправительства поручил решить вопрос с захватом земли у Старооскольского водохранилища, сообщает RT.

По словам главы региона, областная прокуратура подготовила ряд исковых заявлений, требования уже направлены. Кроме того, Хинштейн поручил Минприроды Курской области и правовому комитету подключиться к данной работе.

Хинштейн подчеркнул, что среди тех, кто ограничил жителям доступ к водохранилищу, есть представители депутатского корпуса. Губернатор добавил, что на береговой линии водохранилища необходимо создавать условия для цивилизованного культурного досуга.

Ранее глава региона рассказал, что в Курской области началась работа над объединенным мемориалом жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. Хинштейн отмечал, что очень важно увековечивать память героев, поэтому в Курской области появятся несколько новых памятников и мемориалов. Власти региона приступают к этой работе совместно с Российским военно-историческим обществом.

