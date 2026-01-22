СК предъявил обвинение гражданину Украины в пропаганде терроризма

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет РФ предъявил гражданину Украины обвинение в пропаганде терроризма и в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По информации следствия, не позднее 31 января прошлого года обвиняемый находился на территории столичного региона и выложил в мессенджере несколько публикаций, в которых призывал к террористической деятельности в России.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, пропаганде терроризма, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В СК заявили, что его действия были быстро выявлены правоохранителями. Свою вину гражданин Украины в полной мере признал во время допроса.

Ведомство отметило, что в квартире обвиняемого проводился обыск. Правоохранители изъяли технику, а также другие значимые для расследования вещи. В скором времени будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, его проверяют и на причастность к иным преступлениям.

Ранее силовики предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Был задержан россиянин, который передавал информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона по заданию спецслужб Украины. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии.

