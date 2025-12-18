Гражданин Белоруссии приговорен к 22 годам лишения свободы за теракт на БАМе

Фото: ТАСС/Алексей Петров

Второй Восточный окружной военный суд признал гражданина Белоруссии Сергея Еремеева виновным в теракте в 2023 году в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом РИА Новости заявил представитель судебной инстанции.

Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы. Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть наказания – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1 миллиона рублей, его транспортное средство конфисковано.

Теракт на БАМе произошел в ноябре 2023 года. В результате подрыва двух поездов с нефтепродуктами произошло возгорание цистерн с горюче-смазочными материалами. Это временно блокировало движение по магистрали.

Еремеева – исполнителя преступления – задержали в декабре 2023 года в Омской области. Как утверждала ФСБ, по заданию своего соотечественника, который жил в Литве и контролировался Киевом, мужчина установил взрывчатку на цистерны грузовых поездов в Бурятии.

Также в КГБ Белоруссии сообщали, что Еремеев был сам завербован украинскими спецслужбами в дистанционном режиме.