ФСБ задержала исполнителя и установила личность куратора теракта на БАМе

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил центр общественных связей ведомства, пишет ТАСС.

"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры", – подчеркнули в пресс-службе.

Подозреваемого в терроризме задержали на территории Омской области. Им оказался гражданин Белоруссии 1971 года рождения. Он уже дал признательные показания о работе под контролем спецслужб Украины.

Мужчина рассказал, что по заданию своего соотечественника, который живет в Литве, но контролируется украинскими спецслужбами, он забрал из тайника 8 взрывных устройств, а потом привез их на своей машине в Бурятию. Далее он закрепил их на цистерны грузовых железнодорожных поездов.

В результате взрыва на железнодорожных составах с нефтепродуктами 29 и 30 ноября временно было остановлено движение по БАМу и Северомуйскому тоннелю. Уточняется, что оба поезда следовали по маршрутам Тайшет – Тында и Тайшет – Нерюнгри.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории Российской Федерации по заданию украинских спецслужб", – добавили в ФСБ.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, депутат Андрей Гурулев предложил создать на всей территории страны службу военной контрразведки по аналогии с советской структурой "Смерш". Он подчеркнул, что российские спецслужбы "работают вовсю", но они могут что-то упустить. Как пример он привел подрыв грузового поезда с топливом в Северомуйском тоннеле БАМа.

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