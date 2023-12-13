В КГБ Белоруссии заявили, что обвиняемого в теракте на БАМе белоруса завербовал Киев

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Гражданина Белоруссии, которого обвиняют в теракте на российской Байкало-Амурской магистрали (БАМ), завербовали украинские спецслужбы. Об этом в беседе с БелТА заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.



Он сказал, что вербовка осуществлялась в дистанционном режиме. Также глава КГБ подчеркнул, что мотивом могли послужить корыстные цели, а также "перевернутое сознание, представления и ценности".

"Речь идет о нашем гражданине, жителе Витебского региона, бывшем работнике "Нафтана", который был уволен в декабре 2020 года за причастность к экстремистской деятельности", – указал Тертель.

По его словам, украинские спецслужбы используют для терактов людей с проблемами с психикой. В пример он привел попытки терактов в Минской и Витебской областях, а также в Вилейке.

О попытке диверсии на узле связи "Вилейка" президент республики Александр Лукашенко сообщал еще летом 2021 года. По словам Тертеля, исполнителями были люди, которых также завербовал Киев.

В терроризме обвиняют гражданина Белоруссии 1971 года рождения, которого задержали в Омской области РФ. Согласно предварительным данным, по заданию своего соотечественника, который жил в Литве и контролировался Киевом, мужчина установил взрывные устройства на цистерны грузовых поездов в Бурятии.

В результате взрыва 29 и 30 ноября было временно остановлено движение по БАМу и Северомуйскому тоннелю. Оба поезда следовали по маршрутам Тайшет – Тында и Тайшет – Нерюнгри.

9 декабря стало известно, что обвиняемого арестовали до 30 января 2024 года. На суде также стало известно и имя фигуранта уголовного дела. Им оказался Сергей Еремеев.