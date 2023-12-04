Депутат ГД рассказал о возрождении контрразведки "Смерш" в новых регионах РФ

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Россия создала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях службу военной контрразведки по аналогии с советской структурой "Смерш". Об этом член комитета Госдумы по обороне, депутат Андрей Гурулев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, стоит возродить структуру на всей территории страны. Он считает, что в РФ "зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые гадят", для этого необходим противовес.

Депутат подчеркнул, что российские спецслужбы "работают вовсю", но они могут что-то упустить. Как пример он привел подрыв грузового поезда с топливом в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября.

"Борьба с диверсантами и шпионами на территории всей страны необходима, ведь война аукнулась на территории всей РФ", – заявил Гурулев.

Кроме того, он призвал строже наказывать пойманных шпионов и отправлять их пожизненно "в глухую тайгу корячиться на благо Родины".

Ранее одного из руководителей формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК) (террористическая организация, запрещенная в РФ) Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорили к заключению на пожизненный срок.

В отношении Капустина ранее было возбуждено уголовное дело – его подозревали в организации нападения на несколько сел Брянской области в марте 2023 года.

2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

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