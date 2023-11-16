Организатора нападения на Брянскую область заочно приговорили к пожизненному сроку

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Одного из руководителей формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК) (террористическая организация, запрещенная в РФ) Дениса Капустина (внесен Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заочно приговорили к заключению на пожизненный срок, пишет ТАСС.

В отношении Капустина ранее было возбуждено уголовное дело – его подозревали в организации нападения на несколько сел Брянской области в марте 2023 года. Дело рассматривал столичный Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что МВД разыскивает предполагаемого организатора теракта в Брянской области Капустина. До этого он был внесен в перечень террористов и экстремистов.

2 марта 2023 года группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате нападения погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также РДК, который в рамках спецоперации сражается на стороне Украины.

Через несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Капустин.

Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск