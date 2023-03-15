Предполагаемого организатора брянского теракта Капустина внесли в перечень экстремистов

Фото: ЦОС ФСБ России

Российские власти внесли в перечень террористов и экстремистов Дениса Капустина, подозреваемого в организации теракта в Брянской области под контролем СБУ, сообщает RT со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

Речь идет об одном из руководителей "Русского добровольческого корпуса" Денисе Капустине 1984 года рождения.

6 марта ФСБ России назвала Капустина организатором нападения на Брянскую область. В ведомстве обратили внимание, что, несмотря на заявление группировки о том, что ее члены не ведут боевых действий в отношении мирного населения и безоружных лиц, диверсанты нанесли ранение одному ребенку и занимались мародерством.

Помимо этого, ФСБ установила, что члены диверсионной организации грабили дома местных жителей, закрывали их в одной из построек, а также минировали и взрывали объекты жизнеобеспечения.

В результате атаки сел Любечане и Сушаны погибли два человека. Одним из раненных диверсантами оказался юный житель Брянской области Федор. По последним данным, мальчик находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего наградили медалью "Доблесть и отвага" за спасение двух девочек.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских ДРГ. "Русский добровольческий корпус" также фигурировал при выяснении обстоятельств ЧП.

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.



Брянский мальчик Федор рассказал о ранении украинскими диверсантами

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