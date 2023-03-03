СК возбудил дело о теракте после нападения ДРГ на Брянскую область

Фото: ЦОС ФСБ России

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту нападения на населенные пункты Брянской области. Информация об этом размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

"СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (статьи 205, 317, 167 УК РФ)", – указали в СК.

Ведомство собирает и фиксирует доказательства нападения украинских диверсантов на гражданское население и сотрудников правоохранительных органов, которое произошло накануне, 2 марта, в селах Сушаны и Любечане Климовского района.

В следственную группу, которая работает в Брянской области, входят следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и СУ СК России по региону.

В результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области погибли два человека. Пострадал десятилетний ребенок – ему провели операцию по извлечению пули, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Семье мальчика окажут помощь, рассказал глава региона Александр Богомаз.

Президент России Владимир Путин, выступая 2 марта по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

В министерстве иностранных дел РФ уточнили, что украинские боевики совершали убийства в Брянской области с использованием оружия НАТО. В ведомстве считают, что такая ситуация актуализирует вопрос о признании стран Североатлантического альянса спонсорами и соучастниками терактов.

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