Украинские диверсанты в Брянской области использовали оружие НАТО – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Украинские диверсанты, совершившие убийства в Брянской области, использовали оружие НАТО, что делает актуальным вопрос о признании стран Альянса спонсорами и соучастниками терроризма. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

В заявлении ведомства отмечается, что Киев неоднократно признавал, что все действия украинских силовиков осуществляются с одобрения и при поддержке Соединенных Штатов и других стран Североатлантического альянса.

"Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма", – указано на сайте МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Россия решительно осуждает теракт в Брянской области. Также там отметили, что Москва сделала выводы из данного инцидента, а компетентные органы уже начали расследование.

"Данное преступление не останется безнаказанным", – говорится в заявлении.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, пострадал 10-летний ребенок.

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Позднее эта информация не подтвердилась.

Владимир Путин, реагируя на произошедшее, назвал действия украинских диверсантов в Брянской области "очередным террористическим актом".



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