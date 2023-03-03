Песков ответил на вопрос о возможной причастности РДК к атаке на Брянскую область

Фото: kremlin.ru

Выводы о причастности воюющего на стороне ВСУ "Русского добровольческого корпуса" (РДК) к теракту в Брянской области, который был совершен накануне, будут сделаны по результатам расследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, планируют ли российские власти признать РДК, взявшего на себя ответственность за атаку на Брянскую область, террористической организацией.

"Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают, сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", – сказал Песков.

Он добавил, что события 2 марта будут тщательно разобраны, а силовые ведомства примут необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, пострадал 10-летний ребенок.

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Позднее эта информация не подтвердилась.

Владимир Путин, реагируя на произошедшее, назвал действия украинских диверсантов в Брянской области "очередным террористическим актом".

Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

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