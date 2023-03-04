Брянский губернатор купит новый дом для семьи раненного диверсантами мальчика Федора

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о намерении приобрести для семьи раненного украинскими диверсантами мальчика Федора новый дом.

"Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший", – cказал глава региона матери ребенка в эфире телеканала "Россия 24".

Богомаз планирует купить новое жилье для семьи за счет средств из собственного бюджета. Сейчас дом, где проживает пострадавший, находится в неудовлетворительном состоянии из-за пожара, произошедшего до атаки украинской ДРГ на область.

Диверсанты совершили нападение на Брянскую область 2 марта. В результате атаки погибли два жителя региона.

Сообщалось, что причастными к нападению могли стать участники двух украинских ДРГ. По некоторым данным, одно из них была группировка "Русский добровольческий корпус".

Владимир Путин назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом". Глава государства напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским лицам.



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