Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск

Фото: ЦОС ФСБ России

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск предполагаемого организатора теракта в Брянской области Дениса Капустина, которого ранее внесли в перечень террористов и экстремистов. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.

Как следует из соответствующей карточки на сайте МВД, Капустин разыскивается по уголовной статье.

2 марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области, атаковав села Любечане и Сушаны. В результате погибли два человека.

Предполагалось, что нападение совершили участники двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также "Русского добровольческого корпуса", который в рамках СВО сражается на стороне Украины.

Спустя несколько дней ФСБ назвала предполагаемого организатора теракта. Им оказался основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин. 15 марта российские власти внесли его в перечень террористов и экстремистов.



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