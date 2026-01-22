Форма поиска по сайту

22 января, 20:45

Общество

Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Министерство просвещения РФ установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в педагогические вузы страны в 2026/2027 учебном году, стало известно из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, утверждены следующие пороговые значения:

  • русский язык – 42 балла;
  • физика – 40 баллов;
  • обществознание – 42 балла;
  • история – 38 баллов;
  • информатика – 45 баллов;
  • иностранный язык – 35 баллов;
  • литература – 40 баллов;
  • биология – 39 баллов;
  • география и химия – 40 баллов.

Экзаменационная кампания ЕГЭ стартует 1 июня с испытаний по истории, литературе и химии.

Далее экзамены пройдут по следующему графику:

  • 4 июня – русский язык;
  • 8 июня – математика (базовый и профильный уровни);
  • 11 июня – обществознание и физика;
  • 15 июня – биология, география и письменная часть по иностранным языкам;
  • 18 и 19 июня – устная часть по иностранным языкам и информатика.

Ранее сообщалось, что российским выпускникам школ для получения аттестата в 2026 году необходимо набрать не менее 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а также сдать базовую математику на оценку три. Эти результаты необходимы для подтверждения освоения школьной программы.

Вузы изменили перечень вступительных экзаменов в России

