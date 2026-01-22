Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Министерство просвещения РФ установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в педагогические вузы страны в 2026/2027 учебном году, стало известно из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, утверждены следующие пороговые значения:



русский язык – 42 балла;

физика – 40 баллов;

обществознание – 42 балла;

история – 38 баллов;

информатика – 45 баллов;

иностранный язык – 35 баллов;

литература – 40 баллов;

биология – 39 баллов;

география и химия – 40 баллов.

Экзаменационная кампания ЕГЭ стартует 1 июня с испытаний по истории, литературе и химии.

Далее экзамены пройдут по следующему графику:



4 июня – русский язык;

8 июня – математика (базовый и профильный уровни);

11 июня – обществознание и физика;

15 июня – биология, география и письменная часть по иностранным языкам;

18 и 19 июня – устная часть по иностранным языкам и информатика.

Ранее сообщалось, что российским выпускникам школ для получения аттестата в 2026 году необходимо набрать не менее 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а также сдать базовую математику на оценку три. Эти результаты необходимы для подтверждения освоения школьной программы.