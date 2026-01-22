22 января, 20:45Общество
Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Министерство просвещения РФ установило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимые для поступления в педагогические вузы страны в 2026/2027 учебном году, стало известно из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, утверждены следующие пороговые значения:
- русский язык – 42 балла;
- физика – 40 баллов;
- обществознание – 42 балла;
- история – 38 баллов;
- информатика – 45 баллов;
- иностранный язык – 35 баллов;
- литература – 40 баллов;
- биология – 39 баллов;
- география и химия – 40 баллов.
Экзаменационная кампания ЕГЭ стартует 1 июня с испытаний по истории, литературе и химии.
Далее экзамены пройдут по следующему графику:
- 4 июня – русский язык;
- 8 июня – математика (базовый и профильный уровни);
- 11 июня – обществознание и физика;
- 15 июня – биология, география и письменная часть по иностранным языкам;
- 18 и 19 июня – устная часть по иностранным языкам и информатика.
Ранее сообщалось, что российским выпускникам школ для получения аттестата в 2026 году необходимо набрать не менее 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а также сдать базовую математику на оценку три. Эти результаты необходимы для подтверждения освоения школьной программы.
