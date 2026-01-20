Форма поиска по сайту

Общество

Рособрнадзор назвал минимальные баллы для сдачи ЕГЭ-2026

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российским выпускникам школ для получения аттестата в 2026 году необходимо будет набрать не менее 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку, а также сдать базовую математику на оценку "три". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Рособрнадзора.

Как следует из документа, установлены следующие минимальные пороговые значения на ЕГЭ: для физики, химии и биологии – 36 баллов, для профильной математики – 27, для информатики – 40, для истории – 32, для географии – 37, для обществознания – 42, для литературы – 32, для иностранных языков – 22 балла.

Отмечается, что эти результаты необходимы для подтверждения освоения школьной программы по соответствующим дисциплинам.

Ранее Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором согласовало график проведения ЕГЭ в 2026 году. Основной период сдачи экзамена начнется 1 июня. В этот день запланирована сдача по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

образованиеобщество

