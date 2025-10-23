ЕГЭ могут ввести по духовно-нравственной культуре России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Духовно-нравственная культура России (ДНКР) может войти в перечень предметов для сдачи ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме учителей истории и обществознания.

Однако министр не уточнил, когда это может произойти. ДНКР начнут преподавать в школах с 2026–2027 учебного года. Цель дисциплины – формирование у школьников мировоззрения, которое основано на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

Ранее стало известно, что Минобрнауки России предложило включить ЕГЭ по истории для поступления на социально-гуманитарные направления с 1 марта 2026 года.

В проекте ведомства было указано, что предлагается дать возможность университетам самим устанавливать в качестве обязательного экзамена для поступления на ряд специальностей не только обществознание, но и историю.

