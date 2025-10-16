Начало основного периода ЕГЭ-2026 запланировано на 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году запланирован на период с 1 июня по 9 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.

В соответствии с проектом расписания ЕГЭ досрочный период начнется 20 марта и продлится по 20 апреля. При этом дополнительный период пройдет с 4 по 25 сентября.

Последний учебный день придется на 26 мая. При этом уже 1 июня состоятся экзамены по истории, литературе и химии, 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 июня – по математике базового и профильного уровней.

Также 11-го числа можно будет сдать экзамены по обществознанию и физике, а 15 июня – по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Кроме того, 8 и 19 июня выпускники сдадут экзамены по информатике и устной части иностранных языков.

На 22–25 июня придутся резервные дни, а 8 и 9 июля можно будет по желанию пересдать любой из предметов.

Известно, что досрочный период основного государственного экзамена (ОГЭ) продлится с 21 апреля по 18 мая, основной – с 2 июня по 6 июля, а дополнительный ожидается 3–25 сентября.

Согласно плану, 2 июня школьники смогут сдать экзамен по математике, 6-го числа состоятся экзамены по информатике и иностранным языкам, а 9 июня – по русскому языку. Также 5, 16 и 19 июня будут проводиться экзамены по всем предметам, за исключением русского языка и математики.

Ранее Минобрнауки России предложило ввести добровольную сдачу четвертого ЕГЭ при приеме на инженерно-технические специальности для получения 25 дополнительных баллов. Глава ведомства Валерий Фальков уточнял, что на машиностроение, кроме русского языка, математики и физики, можно было бы предъявить еще и информатику.

