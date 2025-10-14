Минобрнауки предложило добавить четвертый ЕГЭ при приеме на технические специальности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минобрнауки РФ предложило ввести добровольную сдачу четвертого ЕГЭ при приеме на инженерно-технические специальности для получения 25 дополнительных баллов. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"Таким образом, на то же машиностроение, условно, при сегодняшнем русском языке, математике и физике можно было бы предъявить информатику, если она у вас есть, и получить до 25 дополнительных баллов, в зависимости от того, сколько баллов вы получили за экзамен", – цитирует его Агентство "Москва".

Также Фальков указал на необходимость формирования уровневой школы, которая могла бы переводить полученные баллы за экзамен в 25-балльную систему.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил разделить ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике. Однако в Рособрнадзоре напомнили, что на данный момент русский язык во всех школах изучается лишь на базовом уровне. Именно поэтому ведомство указало на отсутствие правовых оснований для выделения профильного ЕГЭ по этому предмету.

В свою очередь, ЕГЭ по истории для выпускников, которые поступают в университеты на гуманитарные и социально-экономические направления, не станет обязательным в 2026 году. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в новом учебном году обязательными будут два экзамена – по русскому языку и по математике.

