Рособрнадзор: нет правовых оснований для выделения профильного ЕГЭ по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии правовых оснований для разделения ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни. Такое заявление сделала пресс-служба ведомства в беседе с ТАСС.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в разговоре с Национальной службой новостей предложил разделить ЕГЭ по русскому языку на базовый и профильный уровни по примеру экзамена по математике.

Однако в Рособрнадзоре напомнили, что на данный момент русский язык во всех школах изучается лишь на базовом уровне. Именно поэтому ведомство указало на отсутствие правовых оснований для выделения профильного ЕГЭ по этому предмету.

Рособрнадзор добавил, что данный вопрос необходимо обсуждать, в том числе с министерством просвещения РФ, которое определяет госполитику в общем образовании. В ведомстве уточнили, что инициатива о разделении ЕГЭ по русскому языку на два уровня поступила от горожан в рамках ежегодного сбора предложений по улучшению экзамена.

"Рособрнадзор проводит анализ всех поступивших предложений", – сказано в заявлении.

В свою очередь, ЕГЭ по истории для выпускников, которые поступают в университеты на гуманитарные и социально-экономические направления, не станет обязательным в 2026 году. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что в новом учебном году обязательными будут два экзамена – по русскому языку и по математике.

