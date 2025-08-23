ФИПИ опубликовал открытые варианты ЕГЭ–2026

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который пройдет в 2026 году. Они доступны на сайте организации.

Пользователи могут найти демо-версии по 16 дисциплинам, включая базовую и профильную математику, а также разные иностранные языки.

По информации Рособрнадзора, изменений в структуре и содержании ЕГЭ нет. Кроме того, ведомство не собирается вносить какие-либо изменения в процедуру пересдачи одного из предметов экзаменов.

Ранее сообщалось, что больше 10 тысяч школьников в столице улучшили свои результаты ЕГЭ в дни пересдачи. Всего такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч выпускников, в том числе те, у кого результаты и так были близки к максимальным.

Основной период ЕГЭ в 2025 году прошел без серьезных нарушений. В Минпросвещения подчеркнули, что в текущем году экзамен в стране прошел на высоком уровне.

