Больше 10 тыс московских школьников улучшили результаты ЕГЭ в дни пересдачи

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Больше 10 тысяч школьников в столице улучшили свои результаты ЕГЭ в дни пересдачи, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего такой возможностью воспользовались почти 14 тысяч выпускников, в том числе те, у кого результаты и так близки к максимальным.

"46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче. Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокий результат", – передает слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Например, школьница, получившая максимальные баллы по химии, биологии и русскому языку, смогла на 10 баллов улучшить результаты по профильной математике. Другая выпускница получила при повторной сдаче 100 баллов по литературе, это на 49 баллов больше, чем ранее.

Московские школьники ежегодно демонстрируют высокие показатели сдачи ЕГЭ. В этом году Надежда Яшмолкина стала единственной в России, кто смог набрать 400 баллов по четырем предметам. В прошло году столица также стала единственным регионом, в котором школьник сдал четыре экзамена на высшие баллы.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве более 90 тысяч человек сдали ЕГЭ в этом году. При этом 1 651 москвич получил 100 баллов по одному из предметов, 200 за две дисциплины – 104, а еще четверо получили 300 баллов за три предмета.

Все больше учеников сдают естественно-научные и технические предметы и показывают хорошие результаты, отметил градоначальник. В частности, число 100-балльников по информатике выросло в шесть раз, по химии – в два раза, по биологии – в 1,2 раза.