Собянин: 1 651 ученик получил 100 баллов по одному предмету на ЕГЭ в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 90 тысяч человек сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году в Москве. В итоге 100 баллов по одному из предметов получил 1 651 москвич, 200 за две дисциплины – 104, 300 за три предмета – 4, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, столица второй год подряд является единственным регионом России, где выпускник показал максимальный результат: ученица школы № 1514 Надежда Яшмолкина набрала 400 баллов за ЕГЭ.

Все больше учеников сдают естественно-научные и технические предметы и показывают хорошие результаты, отметил градоначальник. В частности, число 100-балльников по информатике выросло в шесть раз, по химии – в два раза, по биологии – в 1,2 раза.

Столичные выпускники для продолжения обучения выбирают ведущие вузы страны. Например, Яшмолкина поступила на факультет прикладной математики и информатики в НИУ ВШЭ, а получившая 300 баллов Стефания Нечаева из школы № 1535 – на химический факультет МГУ имени Ломоносова.

Собянин указал, что такие достижения школьников являются результатом в том числе особого подхода в подготовке к экзамену. Специальные практикумы занимают не менее 40% учебного времени, а на платформе "Московской электронной школы" (МЭШ) можно разобрать задания и пройти тесты с автопроверкой.

Мэр поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ. Они, а также родители и учителя отлично поработали, сказал Собянин и пожелал дальнейших успехов.

Основной период ЕГЭ в этом году прошел без серьезных нарушений, рассказал ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он заявил о высоком уровне проведения экзамена.

Всего с ЕГЭ удалили 781 человека. По данным Рособрнадзора, 261 ученика отстранили за наличие телефона, 413 – за шпаргалки, 107 – за иные нарушения.