08 июля, 04:59Общество
С ЕГЭ в 2025 году удалили 781 человека
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С ЕГЭ в 2025 году был удален 781 человек за нарушение правил проведения экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
По данным ведомства, за наличие телефона с ЕГЭ удалили 261 человека, за шпаргалки – 413, за другие нарушения – 107 экзаменуемых.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что основной период ЕГЭ в 2025 году прошел без серьезных нарушений. Он заявил о высоком уровне проведения экзамена.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что ЕГЭ состоится в 2026 году, вопрос об его отмене не рассматривается. По его словам, модель экзамена, которая существует в настоящее время, одна из самых содержательных и объективных во всем мире.
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