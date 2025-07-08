С ЕГЭ в 2025 году удалили 781 человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С ЕГЭ в 2025 году был удален 781 человек за нарушение правил проведения экзамена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

По данным ведомства, за наличие телефона с ЕГЭ удалили 261 человека, за шпаргалки – 413, за другие нарушения – 107 экзаменуемых.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявлял, что основной период ЕГЭ в 2025 году прошел без серьезных нарушений. Он заявил о высоком уровне проведения экзамена.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что ЕГЭ состоится в 2026 году, вопрос об его отмене не рассматривается. По его словам, модель экзамена, которая существует в настоящее время, одна из самых содержательных и объективных во всем мире.