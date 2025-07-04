Школьников в Геленджике отвезли на ЕГЭ на патрульных машинах

Фото: телеграм-канал "Скорикова | Соцблок"

В Геленджике школьников отвезли на ЕГЭ на патрульных машинах, рассказала замглавы города по социальным вопросам Янина Скорикова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что семеро детей застряли в пробке, когда направлялись на пересдачу.

"За такое доброе и внимательное отношение благодарим сотрудников ГИБДД Геленджика!" – добавила Скорикова.

Ранее стало известно, что московская школьница Надежда Яшмолкина, которая на 400 баллов сдала ЕГЭ сможет пройти стажировку в команде цифровой платформы MAX. Выпускница школы № 1514 познакомилась с экспертами компании, узнала о возможностях развиваться в IT-сфере. Кроме того, сотрудники поделились с выпускницей своим опытом.