Глава Минпросвещения Кравцов: ЕГЭ прошел на высоком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной период ЕГЭ в 2025 году прошел без серьезных нарушений. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Кравцов отметил, что в этом году ЕГЭ прошел на высоком уровне. Он поблагодарил всех учителей не только за организацию экзаменов, но и за учебный год.

В свою очередь, глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомству из 32 регионов поступило 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ, из которых 55 заявок затрагивали вопросы о качестве проведения экзамена. В результате, как уточнил Музаев, по 14 сообщениям нарушения были подтверждены.

Он также рассказал, что на 100 баллов ЕГЭ сдали 6,8 тысячи человек, 200 баллов получил 331 ученик, 300 – 13 школьников, а 400 – одна выпускница. Глава Рособрнадзора уточнил, что эти результаты не продемонстрировали ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами.

Кроме того, Музаев рассказал, что воспользовались правом пересдать экзамен в отведенные для этого даты примерно 144 тысячи человек. В 2024-м эту возможность использовали 113 тысяч школьников.

Ранее Музаев сообщал, что ЕГЭ состоится в 2026 году и не будет отменен. Он уточнил, что модель экзамена, которая существует в настоящее время, одна из самых содержательных и объективных во всем мире.

