Глава Рособрнадзора Музаев: ЕГЭ состоится в 2026 году

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) состоится в 2026 году, он не будет отменен. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что попытки отменить ЕГЭ были и будут, однако они не поддерживаются. При этом, обратил внимание Музаев, модель экзамена, которая существует в настоящее время, одна из самых содержательных и объективных во всем мире.

В России до 23 июня проходят резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ. В четверг, 19 июня, ученикам предстоит сдать экзамены по информатике, биологии и письменную часть по иностранным языкам.

В резервные дни ЕГЭ в основном сдают выпускники прошлых лет, а также ребята, которые не смогли пройти испытание в основной период сдачи экзаменов по уважительной причине или получили неудовлетворительный результат по обязательным предметам.