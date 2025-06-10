Выпускники смогут определиться с вузом и специальностью при помощи МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом учебном году столичные выпускники и их родители более 170 тысяч раз обратились к рекомендациям по выбору вузов и специальностей в системе "Московская электронная школа" (МЭШ), передает портал мэра и правительства города.

Как рассказали в пресс-службе департамента образования и науки, сервис анализирует индивидуальные результаты школьников и предлагает лучшие варианты. Рекомендации формируются на основе результатов ЕГЭ или выбранных для сдачи предметов.

В них содержится подробная информация о количестве бюджетных и платных мест, необходимом количестве баллов для поступления, результатах прошлых лет и других важных аспектах.

"В мае сервисом воспользовались более 50 тысяч раз", – добавили в ведомстве.

Выпускники и их родители могут найти персонализированные подборки в разделе "Рекомендации", который находится в сервисе "Портфолио учащегося" на сайте school.mos.ru. Предложения составлены на основе баллов ЕГЭ по трем и более предметам, а также результатов пробных тестов.

Пользователи могут сортировать информацию по предмету, вузу, специальности, уровню подготовки (специалитет, бакалавриат), наличию военной подготовки и проходному баллу.

В свою очередь, девятиклассники могут увидеть результаты профориентационного тестирования в "Портфолио учащегося" в МЭШ. Им также доступен рекомендованный список востребованных специальностей и колледжей для продолжения обучения.

Также школьники и их родители могут узнать об итогах учебного года через приложение "Дневник МЭШ". В "Московской электронной школе" уже доступны персонализированные истории с информацией о посещаемости, домашних заданиях, активности и полезными советами по учебе, а также интересными фактами и интерактивными играми. Для просмотра нужно открыть раздел "Расписание" и выбрать историю "Итоги года".

