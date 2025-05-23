Московские семьи могут узнать итоги учебного года в приложении "Дневник МЭШ"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Школьники и их родители могут узнать итоги учебного года с помощью приложения "Дневник МЭШ". В "Московской электронной школе" (МЭШ) уже появились персонализированные истории, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Семьи смогут ознакомиться с информацией о посещаемости, выполненных домашних заданиях, активности и прочем. Истории доступны в последней версии мобильного приложения. Для их просмотра необходимо открыть раздел "Расписание" и выбрать историю "Итоги года".

Как отметили в департаменте, истории в приложении "Дневник МЭШ" также позволяют получать полезные советы по учебе, знакомиться с интересными фактами и участвовать в интерактивных играх и онлайн-конкурсах.

Ранее сообщалось, что родители школьников оформили почти миллион цифровых справок об обучении в МЭШ за два года. Услугой воспользовались более 340 тысяч родителей. Благодаря сервису семьи сэкономили более 400 тысяч часов.

Как напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, МЭШ позволяет получить документ за несколько минут, не посещая учебное заведение. Около 70% родителей заказали справки через смартфоны.