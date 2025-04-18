Сервис "Цифровой учитель" в МЭШ получил награду Data Fusion Awards

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Сервис "Цифровой учитель" по математике в "Московской электронной школе" (МЭШ) стал обладателем спецприза "Гран-при ВТБ" премии Data Fusion Awards. Об этом рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Как отметил замруководителя департамента Евгений Комаренко, в Москве продолжают расширять возможности сервисов с ИИ, в том числе в образовании.

"В основе сервиса "Цифровой учитель" – отечественное решение, которое мы доработали под потребности столичной системы образования, и оно продолжает совершенствоваться. Учащиеся 5–9-х классов могут пользоваться сервисом как самостоятельно, изучая теорию и решая практические задачи с автопроверкой, так и в рамках домашнего задания, выданного педагогом", – пояснил Комаренко.

По его словам, с начала учебного года 500 тысяч пользователей обратились к сервису более 6 миллионов раз.

При первом обращении из электронного дневника учащиеся проходят диагностический тест. После система формирует индивидуальную образовательную программу с теорией и практическими заданиями. Алгоритмы корректируют процесс обучения в реальном времени.

Кроме того, педагоги могут давать школьникам материалы "Цифрового учителя" в качестве домашнего задания. Результаты позволяют преподавателям понять, с какими темами у учеников возникают трудности. Сервисом уже пользуются около 70% учителей математики и 57% учащихся.

Сервис доступен в веб-версии электронного дневника в навигационной панели и в разделе "Учеба" во вкладке "Предметы". Новинка представлена и в мобильном приложении "Дневник МЭШ", а также в библиотеке МЭШ.

Правительство Москвы в 2025 году продолжит реализовывать важные проекты в сфере образования. Среди них – развитие профильного и предпрофессионального образования, усиление математического и естественно-научного образования в школах.

Помимо этого, планируется развивать сервисы МЭШ, а также модернизировать систему среднего профессионального образования под интересы работодателей.