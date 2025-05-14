В Москве школьники стали почти в три раза чаще пользоваться виртуальными лабораториями МЭШ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские школьники в этом учебном году почти в три раза чаще стали использовать виртуальные лаборатории "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, МЭШ является одним из лидеров в образовательном процессе в столице. Школа постоянно улучшается и предлагает удобные, современные и понятные инструменты и материалы для обучения детей.

Виртуальные лаборатории позволяют изучать науку в интерактивном формате, для которого не нужно дополнительное оборудование, рассказала Ракова. Кроме того, опыты можно проводить без присмотра взрослых, а их наглядность не уступает реальным экспериментам.

"На платформе доступно 42 виртуальные лаборатории по семи школьным предметам, и их популярность растет: если в прошлом учебном году онлайн-симуляторами ученики воспользовались более 618 тысяч раз, то в этом число обращений превысило 1,7 миллиона", – подчеркнула заммэра.

Она уточнила, что с момента запуска первых виртуальных лабораторий в 2019 году московские школьники и педагоги воспользовались ими более 6,5 миллиона раз. Учителя используют такие лаборатории для проведения уроков, а также организовывают проектную и исследовательскую деятельность, формируя у детей интерес к науке и технологиям.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса соцразвития Москвы сообщили, что лаборатория по черчению стала самой посещаемой в этом учебном году. Школьники воспользовались ей более 660 тысяч раз. Симулятором могут воспользоваться ученики 7–11-х классов, а также он максимально приближен к реальному процессу черчения.

Еще одна лаборатория, которая пользуется спросом, является "МЭШ. Информатика". В этом учебном году к ней обратились свыше 330 тысяч человек. В ее программу входят более 10 тысяч заданий, 300 курсов по программированию, а также онлайн-компилятор для разработки кодов на 12 языках, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве утверждены планы развития цифровой экосистемы образования. Сергей Собянин рассказал, что планируется расширить возможности сервиса "Цифровой учитель", который помогает с проблемами в знаниях учеников, развить сервисы для профориентации старшеклассников, интегрировать колледжи города в единую цифровую среду и продолжить внедрение МЭШ в регионах РФ.

Мэр напомнил, что МЭШ занимает центральное место в цифровой экосистеме столицы. МЭШ пользуются свыше 4 миллионов жителей Московской, Калужской, Тюменской областей, Татарстана и Дагестана.