В Москве начались резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ

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Резервные дни основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходят в Москве с 16 по 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Экзамены по физике, литературе, обществознанию и географии сдают ученики 16 июня, ЕГЭ по русскому языку предстоит написать выпускникам 17 июня, по истории, химии, а также устную часть испытаний по иностранным языкам – 18 июня, 19 июня учащиеся будут сдавать ЕГЭ по информатике, биологии, а также письменную часть по иностранным языкам. Кроме того, 20 июня будет организован экзамен по математике базового и профильного уровней. В следующий понедельник, 23 июня, пройдут экзамены по всем общеобразовательным предметам.

Для резервных дней основного периода ЕГЭ в Москве организовали свыше 200 пунктов проведения экзамена. Итоги экзаменов, прошедших с 16 по 19 июня, будут известны не позднее 28 июня. Результаты испытаний, которые пройдут 20 и 23 июня, участники смогут узнать не позднее 30 июня в личном кабинете на mos.ru или в школе.

В резервные дни ЕГЭ в основном сдают выпускники прошлых лет, а также ребята, которые не смогли пройти испытание в основной период сдачи экзаменов по уважительной причине или получили неудовлетворительный результат по обязательным предметам.

Основной период экзаменов завершится 4 июля.

В Москве 16 июня также проходит основной государственный экзамен (ОГЭ) по физике, биологии, литературе и информатике. Экзамены сдадут более 19 900 столичных школьников.

Всего в столице организовали 242 пункта проведения экзаменов, где ОГЭ по физике сдадут свыше 6 600 человек, еще свыше 5 800 – экзамен по биологии, более 4 400 человек напишут экзамен по литературе, а ОГЭ по информатике сдадут свыше 3 100 человек.