Более 19,9 тыс человек в Москве сдадут ОГЭ по физике, биологии, литературе и информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по физике, биологии, литературе и информатике сдадут более 19 900 столичных школьников. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Всего в столице 16 июня организовали 242 пункта проведения экзаменов, где ОГЭ по физике сдадут свыше 6 600 человек, еще свыше 5 800 – экзамен по биологии, более 4 400 человек напишут экзамен по литературе, а ОГЭ по информатике сдадут свыше 3 100 человек.

Девятиклассники для прохождения ОГЭ по физике должны будут за 3 часа выполнить 22 задания. Школьникам разрешено пользоваться линейкой и непрограммируемым калькулятором с возможностью вычисления тригонометрических функций. Для выполнения экспериментов необходимы специальные наборы.

ОГЭ по биологии длится 2 часа 30 минут и предусматривает 2 части – 21 задание с кратким ответом и еще 5 вопросов с развернутым ответом. Экзаменуемым также разрешено пользоваться калькулятором и линейкой.

Экзамен по литературе длится 3 часа 55 минут и также состоит из 2 частей. В первой нужно проверить фрагмент произведения, а во второй написать сочинение на одну из пяти тем. Школьникам разрешено пользоваться орфографическим словарем и полными текстами художественных произведений.

При этом испытание по информатике длится 2 часа 30 минут. Экзамен включает в себя 16 заданий, из которых 10 вопросов предусматривают краткий ответ, а еще 6 нужно выполнять на компьютере. Сдающие ОГЭ смогут сами выбрать, какими программами и приложениями они будут пользоваться.

"Результаты экзаменов по этим предметам станут известны не позднее 23 июня. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своих образовательных учреждениях", – передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, с 26 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни. В это время ОГЭ напишут те школьники, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в экзаменах ранее. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован со 2 по 23 сентября.

Ранее в столице около 120 000 девятиклассников сдали ОГЭ по математике. Позднее к сдаче основного государственного экзамена по русскому языку приступили свыше 116 000 школьников.

В текущем году Москва присоединилась к регионам, внедряющим закон о расширении доступности среднего профессионального образования. Поэтому ученики девятых классов, решившие поступить в колледжи, должны сдать только два обязательных экзамена – по русскому языку и по математике. Те, кто планирует продолжать обучение в школе, все еще сдают ОГЭ по 4 предметам.

