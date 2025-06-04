Рособрнадзор заявил, что с ЕГЭ были удалены 483 человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С момента старта основного периода ЕГЭ 23 мая с экзаменов были удалены 483 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

"Из них удалены за наличие телефона – 153, за наличие справочных материалов (шпаргалок) – 283", – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что удаленные с ЕГЭ по русскому или математике смогут пересдать экзамен в этом году в дополнительный период, с 4 по 23 сентября, согласно действующему порядку, чтобы получить аттестат.

Ранее в СМИ появилась информация, что 2 июня, в день проведения экзамена по обществознанию, в интернете были опубликованы отсканированные варианты КИМ. Как пояснили в Рособрнадзоре, утечка материалов экзамена до его начала технически невозможна благодаря технологии передачи КИМ.

Фотографии заданий появляются в Сети после проведения ЕГЭ, что нельзя считать утечкой, добавили в надзорном ведомстве.

Спустя время в Рособрнадзоре заявили, что работы школьников, которые опубликовали в интернете задания ЕГЭ, будут аннулированы. Школьники смогут пересдать ЕГЭ через год.