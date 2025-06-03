В РФ аннулируют работы школьников за публикацию заданий ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Работы школьников, которые опубликовали в интернете задания ЕГЭ, будут аннулированы. Об этом заявили в Рособрнадзоре, передает РИА Новости.

В ведомстве напомнили, что размещение контрольно-измерительных материалов (КИМ) в Сети расценивается как нарушение порядка проведения экзамена. Школьники, чьи работы будут аннулированы, смогут пересдать ЕГЭ через год.

Ранее в СМИ появилась информация, что 2 июня, в день проведения экзамена по обществознанию, в интернете были опубликованы отсканированные варианты КИМ.

При этом в Рособрнадзоре заявили, что утечка материалов экзамена до его начала технически невозможна благодаря технологии передачи КИМ. Фотографии заданий появляются в Сети после проведения ЕГЭ, поэтому это нельзя считать утечкой, добавили в надзорном ведомстве.

Выпускники начали сдавать ЕГЭ с 23 мая. Как уточнил министр просвещения России Сергей Кравцов, в первый день экзаменов не были зафиксированы сбои и утечки материалов.