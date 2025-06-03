Рособрнадзор назвал невозможной утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена технически невозможна, что обусловлено технологией передачи контрольно-измерительных материалов (КИМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что в день проведения ЕГЭ по обществознанию, 2 июня, в интернете были опубликованы отсканированные варианты экзамена.

Как уточнили в ведомстве, фото КИМ появляется в Сети после проведения экзаменов, поэтому это нельзя считать утечкой. При этом задания для выпускников из разных часовых поясов России не совпадают.

"Это (утечка. – Прим. ред.) один из мифов, совершенно не соответствующих действительности", – обратила внимание пресс-служба Рособрнадзора.

Период сдачи ЕГЭ стартовал 23 мая. Первый день экзаменов в Москве прошел штатно. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, сбоев и утечек экзаменационных материалов не зафиксировали.

Обществознание в очередной раз стало одним из самых популярных предметов для сдачи по выбору. Его решили сдать свыше 29 тысяч человек. Из них 28 тысяч являются выпускниками этого года.