Глава Рособрнадзора Музаев: с начала ЕГЭ с экзаменов удалили свыше 200 человек

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 200 школьников были удалены с первых двух ЕГЭ, которые прошли 23 и 27 мая. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, у 70 из 200 человек были обнаружены средства связи. Музаев выразил сожаление по поводу того, что количество детей, которые прибегают к подобной практике, не снижается из года в год. Однако он отметил, что эта цифра остается стабильной.

Кроме того, глава Рособрнадзора рассказал о более 300 обращениях, которые поступили ведомству от родителей, работавших наблюдателями на пунктах ЕГЭ на первых двух экзаменах. Он заявил, что эти замечания затрагивают организационные моменты. Например, наблюдатели пожаловались, что для медработников, сидевших за столом, не было отдельного кабинета.

Период сдачи ЕГЭ начался 23 мая. Первый день экзамена в Москве прошел штатно. Сбоев и утечек экзаменационных материалов не фиксировалось, уточнял министр просвещения России Сергей Кравцов.

Всего ЕГЭ будут сдавать более 712 тысяч человек, из которых свыше 637 тысяч являются выпускниками этого года. Экзамен пройдет во всех 89 российских субъектах и 55 зарубежных странах. Для проведения задействуют 5 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Следить за ходом экзаменов будут порядка 40 тысяч общественных наблюдателей.

