Рособрнадзор запретил проведение ЕГЭ за круглыми столами

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ за круглым столом, как это было в московской школе на экзамене по истории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Сообщение о проведении ЕГЭ за круглым столом в Рособрнадзор направила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, участники экзамена чувствовали дискомфорт из-за расстановки парт. В столичном департаменте образования говорили, что это не противоречит правила проведения ЕГЭ.

В Рособрнадзоре уточнили, что две жалобы поступили из пункта проведения экзамена (ППЭ) Москвы. Одна из них как раз касалась организации рабочих мест для участников ЕГЭ по истории. Ведомство направило запрос в государственную экзаменационную комиссию столицы.

"По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами", – говорится в сообщении ведомства.

В России 23 мая стартовал период сдачи ЕГЭ. Экзамены сдадут свыше 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников этого года. ЕГЭ пройдет во всех 89 российских субъектах. Первый день сдачи ЕГЭ в Москве прошел штатно.

