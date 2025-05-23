В России стартовал период сдачи ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России 23 мая начался период сдачи ЕГЭ. Экзамены сдадут свыше 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников 2025 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ пройдет во всех 89 российских субъектах и 55 зарубежных странах. Для проведения задействуют 5 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ), более 300 тысяч организаторов и других работников ППЭ, свыше 6 тысяч медработников.

Следить за ходом экзаменов будут порядка 40 тысяч общественных наблюдателей. Помимо этого, в текущем году в экзаменационных пунктах будут присутствовать представители родителей. Они будут наблюдать за соблюдением прав выпускников и комфортностью экзаменационной процедуры.

Самыми массовыми станут экзамены по русскому языку (его сдают 96% всех участников ЕГЭ 2025 года), базовой и профильной математике (по 47%). Обществознание будут сдавать 42%, информатику – 21%, биологию – 20%, физику – 17%, химию – 15%, историю – 14%, английский язык – 13%, литературу – 8%, географию – 4%.

Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по литературе, химии и истории. На участие в них зарегистрировались более 200 тысяч человек. На ЕГЭ по химии в этом году заявлено свыше 92,5 тысячи участников, по истории – 90,5 тысячи. Минимальный балл по истории и литературе составляет 32, по химии – 36.

Затем, 27 мая, пройдут экзамены по математике, 30 мая – по русскому языку, 2 июня – по обществознанию и физике, 5 июня – по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 10 и 11 июня – по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

С 16 по 23 июня в расписании будут резервные дни для сдачи всех предметов, 3–4 июля окажутся днями, когда выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору.

Во время ЕГЭ используются около 11,5 тысячи устройств для подавления сигнала сотовой связи, чтобы выпускники не смогли воспользоваться телефонами или микронаушниками для списывания ответов, заявил ТАСС замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, регионы сами решают, использовать глушилки или нет.

"Есть регионы, которые используют их в каждой аудитории, у кого пунктов немного. Это все-таки серьезное материальное вложение", – добавил собеседник агентства.

В Москве сдавать ЕГЭ будут более 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет, рассказал ранее Сергей Собянин. С его слов, чаще всего участники ЕГЭ выбирают профильную математику, обществознание и английский язык. Помимо этого, вырос интерес к информатике – ее выбрала четверть выпускников.