Московским выпускникам рассказали, когда ждать результатов ЕГЭ в 2025 году

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет в России с 23 мая по 23 июня. После этого выпускникам предстоит непростое ожидание – результаты придут не раньше чем через неделю. В какие даты ждать появления оценок, как о них узнать и оспорить в случае необходимости, расскажет Москва 24.

Когда ждать результатов?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сроки обработки экзаменационных работ варьируются от 7 до 14 дней. За этот период материалы проходят проверку в региональных центрах: тестовую часть оценивают компьютеры, а развернутые ответы – комиссия из опытных школьных учителей и университетских преподавателей.

Для каждой дисциплины определен индивидуальный график публикации итоговых баллов. В 2025 году регионы должны получить их не позднее следующих дат:



4 июня – история, литература, химия;

– история, литература, химия; 9 июня – математика (базовая и профильная);

– математика (базовая и профильная); 15 июня – русский язык;

– русский язык; 18 июня – обществознание, физика;

– обществознание, физика; 19 июня – биология, география;

– биология, география; 23 июня – иностранные языки (устная и письменная части), информатика.

Отдельные числа предусмотрены для появления результатов учащихся, которые сдавали ЕГЭ в резервный период по уважительным причинам:



27 июня – география, литература, физика, обществознание, русский язык, история, химия, иностранные языки (устная и письменная части), информатика, биология;

– география, литература, физика, обществознание, русский язык, история, химия, иностранные языки (устная и письменная части), информатика, биология; 29 июня – математика (базовая и профильная), информатика, все предметы.

В свою очередь, оценки за пересдачи ЕГЭ станут известны еще позднее:



11 июля – информатика, литература, химия, русский язык, физика;

– информатика, литература, химия, русский язык, физика; 12 июля – иностранные языки (устная и письменная части), биология, география, история, обществознание, математика (базовая и профильная).

При этом экзаменационные комиссии могут утвердить баллы за аттестацию и представить их выпускникам досрочно.

Где посмотреть оценки?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У учащихся есть возможность узнать результаты аттестации лично – соответствующие таблицы вывешиваются в школах. Кроме того, сделать это получится и в онлайн-формате – через сайт официального информационного портала ЕГЭ или на "Госуслугах". Чтобы проверить оценки, потребуется ввести свои ФИО, 12-значный код регистрации участника экзамена или номер паспорта, а также регион.

Столичные школьники же могут посмотреть свои баллы с помощью официального сайта мэра Москвы mos.ru. Понадобится лишь указать код регистрации и номер паспорта.

Что делать, если не согласен с результатом?

Выпускники вправе подать апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ. Основанием для жалобы являются технические или другие обстоятельства, помешавшие выполнению итоговой работы.

Составлять заявление следует в день аттестации непосредственно в пункте ее проведения. Достаточно сообщить о своем намерении организатору в аудитории: он выдаст необходимую форму или подскажет, к кому лучше обратиться по этому поводу. Готовую претензию рассмотрят в течение двух рабочих дней. В случае если комиссия подтвердит проблему, одиннадцатикласснику позволят пересдать экзамен.

Также у учащихся есть возможность оспорить результаты аттестации с помощью апелляции о несогласии с выставленными баллами. Подавать ее необходимо в школу, где сдавался ЕГЭ, или в конфликтную комиссию не позднее чем через два рабочих дня после официальной публикации оценок. Решение вынесут в течение четырех рабочих дней.

При удовлетворении жалобы баллы за экзамен могут как увеличить, так и уменьшить, при отклонении результаты останутся неизменными.