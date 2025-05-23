Кравцов заявил, что ЕГЭ начался без сбоев и утечек экзаменационных материалов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начался в России без сбоев и утечек экзаменационных материалов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Проведена была соответствующая подготовительная работа, наш приоритет в том числе – безопасность экзамена", – указал Кравцов.

По его словам, 23 мая начался основной период ЕГЭ – выпускники сдают историю, литературу и химию. По словам министра, в организации экзаменов принимают участие порядка 300 тысяч специалистов, а также более 6 тысяч медработников. Кроме того, действует горячая линия психологической помощи.

"Сделаем все, чтобы ребята получили результаты вовремя, в срок, будем следить за ходом проведения экзамена", – подчеркнул Кравцов.

Он напомнил, что в текущем году, как и в 2024-м, у выпускников школ будет возможность пересдать один из предметов. Это можно будет сделать 3 и 4 июля, чтобы успеть завершить подачу документов в вузы.

"Завершение подачи документов, напомню, 25 июля", – уточнил Кравцов.

Ранее стало известно, что всего ЕГЭ в этом году сдадут свыше 712 тысяч человек, из которых более 637 тысяч выпускников 2025 года. Экзамен пройдет во всех 89 российских субъектах и 55 зарубежных странах. Для проведения задействуют 5 963 пункта проведения экзаменов.

Следить за ходом ЕГЭ будут порядка 40 тысяч общественных наблюдателей. Помимо этого, в текущем году в экзаменационных пунктах будут присутствовать представители родителей.

