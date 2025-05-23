Дни открытых дверей пройдут в колледжах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии начала приемной кампании в колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства города.

"До начала приемной кампании в колледжи остается всего месяц, и выпускникам школ предстоит сделать один из самых важных выборов в своей жизни – определиться с будущей профессией. У сегодняшних девятиклассников по-настоящему широкий выбор треков для обучения и построения карьеры: в Москве представлены сотни современных профессий, и каждый может найти то, что ему действительно нравится", – сказала Ракова.

По словам вице-мэра, программа дней открытых дверей начнется с 31 мая. В ходе нее выпускники школ смогут узнать более чем о 150 различных востребованных профессиях. В их числе: автомеханики, представители поварского дела, профессии в сфере квантовых коммуникаций и разработки компьютерных игр.

Школьники смогут пообщаться с преподавателями, получить первый практический опыт и посетить современные мастерские с лабораториями. Также запланированы экскурсии по образовательным учреждениями, встречи со студентами, успешными выпускниками и представителями от партнеров-работодателей.



"Всего до конца июня в колледжах пройдет свыше 100 таких мероприятий", – добавила Ракова.

В частности, 31 мая гости колледжа связи № 54 имени П. М. Вострухина познакомятся с 10 перспективными специальностями в сфере электроснабжения, телекоммуникаций, телерадиовещания и других. Уже 1 июня будущие абитуриенты посетят Московский государственный образовательный комплекс, где узнают о технологиях машиностроения, мехатроники и робототехники.

В Московском индустриальном колледже 7 июня гостей познакомят с профессиями в сфере строительства, в тот же день в Московском образовательном комплексе "Запад" расскажут о профессиях в индустрии красоты. 11 июня в политехническом колледже № 8 имени дважды Героя Советского Союза И. Ф. Павлова будущих абитуриентов познакомят с промышленными специальностями.

Про специальности транспортной отрасли можно будет узнать подробнее в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева в день открытых дверей, который пройдет 21 июня. В тот же день в образовательном комплексе градостроительства "Столица" расскажут о специальностях в сфере архитектуры и строительства.

Кроме того, в техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука 21 июня старшеклассники познакомятся с профессией пожарного-спасателя.

Узнать полное расписание дней открытых дверей и записаться можно на сайте Московского центра развития профессионального образования. Для участия в мероприятиях потребуется предварительная регистрация.

Приемная кампания в колледжах города начнется 26 июня. Выпускники смогут подать заявления на поступление либо на 5 специальностей в одном учебном заведении, или выбрать между несколькими колледжами.

Девятиклассники из Москвы гарантированно получат бесплатное место в колледже благодаря новому закону о расширении доступности среднего профессионального образования. Правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах на 10 тысяч, доведя их общее число до 37 тысяч. Также абитуриенты со средним профессиональным образованием могут поступить в вуз по внутренним экзаменам или сдать ЕГЭ для участия в общем конкурсе.

