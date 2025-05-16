Будущие абитуриенты смогут узнать о колледжах Москвы на киберфестивале в "Лужниках"

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Будущие абитуриенты смогут узнать подробнее о поступлении в столичные колледжи на киберфестивале Positive Hack Days, который пройдет с 22 по 24 мая в "Лужниках", передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Мы создаем условия, чтобы подростки и молодежь могли получить востребованную профессию будущего. В этом году мы впервые присоединились к международному киберфестивалю Positive Hack Days, чтобы совместно с организаторами показать, как технологии помогают раскрывать потенциал юных москвичей и делать выбор профессии осознанным", – сказала она.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и попробовать себя в сборке персональных компьютеров, VR-разработке, 3D-моделировании и робототехнике. В передвижной лаборатории "Профитрак" любой человек сможет при помощью VR погрузиться в работу медсестры, повара, токаря и других специалистов.

Также в зоне столичных колледжей можно будет узнать о передаче квантового ключа, попробовать собрать агробота и увидеть применение компьютерного зрения. Будущим абитуриентам помогут выбрать направление подготовки, расскажут о приемной кампании и условиях обучения, а также ответят на вопросы о льготах и вариантах дальнейшего трудоустройства. Здесь же можно будет купить сувениры и полиграфическую продукцию колледжей Москвы.

Традиционно участники фестиваля обсудят киберугрозы, инструменты защиты, безопасную разработку и использование искусственного интеллекта в борьбе с хакерскими атаками. Ожидается прибытие делегаций из 41 страны мира, включая государства Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Также ожидается кибербитва Standoff 15, чей призовой фонд составит 5 миллионов рублей. Команды будут в реальном времени проверять устойчивость цифровых систем, а зона "Киберхаб" объединит сразу 7 конкурсов – от взлома роборуки до задач по социальной инженерии и машинному обучению.

Кроме того, мероприятие будет включать в себя закрытую конференцию для технических специалистов и представителей бизнеса, а также открытую часть для всех желающих. В программу вошли 270 докладов, 26 треков и выступления более 500 спикеров.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что квантовые коммуникации, виртуальная реальность и интеллектуальные интегрированные системы стали новыми направлениями обучения в московских колледжах. При этом город делает упор на обновление оборудования в лабораториях и мастерских, увеличение количества практических занятий, активное взаимодействие с потенциальными работодателями, расширение набора студентов и спектра направлений обучения, добавлял мэр.

