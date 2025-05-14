Эксперт Хвостов: абитуриенты могут вернуть согласие на зачисление в вузы

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Минобрнауки России перед началом приемной кампании 2025 года обновило порядок поступления в вузы. Одно из ключевых изменений – возвращение согласия на зачисление, заявил RT эксперт Александр Хвостов.

В последние годы абитуриентов зачисляли по оригиналу аттестата, однако теперь эту практику отменили. Для успешного поступления важно не только вовремя предоставить документы, но и подать согласие на зачисление в выбранный вуз на определенное направление подготовки, отметил собеседник издания.

Другое нововведение, отметил эксперт, связано с прозрачностью конкурсных процедур. Теперь на "Госуслугах" и на сайтах университетов будут публиковаться два списка: подающих документы и конкурсные списки. Эти данные помогут поступающим отслеживать свою позицию и принимать решения, указал Хвостов.

При этом в текущем году сохраняется правило: абитуриент имеет право подать документы максимум в пять вузов и на пять направлений в каждом из них. Обязательным остается и ранжирование выбранных направлений по приоритету при подаче заявления, подчеркнул эксперт.

По его словам, сроки приемной кампании остались прежними. Документы принимаются до 25 июля, если абитуриент не проходит дополнительные вступительные испытания. Затем начинается приоритетный этап зачисления льготников и целевиков, потом – основной этап, который завершится 5 августа.

Система учета индивидуальных достижений сохранилась, уточнил Хвостов. За них поступающий может получить до 10 дополнительных баллов. Там учитываются спортивные достижения, ГТО, победы на олимпиадах и другие заслуги. Кроме того, в этом году вузы самостоятельно могут определять, сколько баллов начислять за то или иное достижение, добавил Хвостов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в стране некачественного сектора платного высшего образования. По его мнению, это возможно при сохранении доступности образования в вузах и достаточного числа бюджетных мест.

В свою очередь, правительство поддержало проект закона о введении госрегулирования приема в университеты студентов для обучения на платной основе. В случае принятия кабмин сможет устанавливать объем платных мест и определять его порядок.