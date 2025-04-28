Матвиенко призвала усилить ответственность целевиков за невыполнение договора

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В России необходимо усилить законодательство в отношении студентов-целевиков, которые после обучения в вузе не стали выполнять условия договора, заключенного с предприятием. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По ее словам, типовой договор между студентом и предприятием нуждается в пересмотре для дальнейшего ужесточения юридической и финансовой ответственности.

"Это ни в коей мере не касается тех, кто поступает свободно, на бюджетный, на платный. Но если ты осознанно идешь на договор о том, что ты получаешь бесплатное образование, стипендию еще, как правило, повышенную, то ты обязан выполнить условия договора", – заявила спикер Совфеда на заседании Совета законодателей при обсуждении вопроса "Обеспечение регионов квалифицированными кадрами в сферах здравоохранения и образования: возможности и решения".

Матвиенко отметила, что в настоящее время возникают трудности в требовании со студентов выполнения обязательств договора. В связи с этим она обратилась к главе конституционного комитета СФ Андрею Клишасу с просьбой проработать законодательство.

"Если человек подписал договор, он обязан его исполнить. За исключением каких-то особых случаев", – подчеркнула она.

Вместе с тем спикер привела в пример случаи, когда на целевых местах "по знакомству" оказываются студенты, которые не смогли поступить в вуз на конкурсной основе. При этом таким же образом их освобождают от обязанности отработать договор, добавила Матвиенко.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования. По его словам, это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов.