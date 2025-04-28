Кабмин РФ поддержал проект о госрегулировании набора "платников" в вузы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кабмин РФ поддержал законопроект о введении государственного регулирования приема в вузы студентов, которые будут обучаться на платной основе. Однако правительство указало на необходимость доработки инициативы, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию отзыва.

Парламентарии во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко ранее внесли соответствующую инициативу в Госдуму.

Проект подразумевает внесение корректив в закон "Об образовании в Российской Федерации". В случае принятия этого предложения кабмин получит право устанавливать объем платных мест и определять его порядок.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования. Он отметил, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов.