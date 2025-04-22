Депутат Пилипенко: закон о квотах платных мест в вузах повысит качество обучения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Законопроект об ограничении приема на платное обучение в российские вузы квотами позволит правительству контролировать не только число бюджетных мест, но и платных, а также повысить ответственность вузов и качество высшего образования. Об этом член комитета ГД по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила в беседе с телеканалом "360".

Соответствующая инициатива была разработана по поручению Владимира Путина, который отметил чрезмерный платный набор по невостребованным специальностям. В поддержку проекта выступили три комитета Госдумы, а также некоторые университеты.

Согласно документу, в первую очередь он коснется государственных вузов с филиалами, где качество образования остается на низком уровне.

Как уточнила Пилипенко, законопроект уже прошел первое чтение и находится на стадии внесения поправок. Следующее рассмотрение планируется после майских праздников.

Чиновница пояснила, что ограничения распространятся только на специальности, которые не являются критически важными для экономики страны и не относятся к приоритетным для подготовки кадров.

Также депутат обратила внимание, что сейчас некоторые частные университеты принимают студентов на платной основе, не имея достаточного количества квалифицированных преподавателей и не пройдя государственную регистрацию. В результате, по окончании обучения, выпускники таких вузов получают дипломы, не имеющие никакой ценности.

"Поэтому у нас серьезная озабоченность тем, что люди выходят на рынок с дипломами высшего образования, абсолютно не соответствуя требованиям, которые им предъявляют", – отметила Пилипенко.

По ее мнению, введение ограничений на платные места заставит абитуриентов обратить внимание на востребованные на сегодняшний день специальности. Среди них парламентарий выделила медицинские, педагогические и инженерные направления, добавив, что количество бюджетных мест на них уже увеличено.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования.

Фальков отмечал, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов. Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, говорил министр.

