"Известия": прием на платное образование в вузы могут ограничить в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут ограничить прием на платное обучение в университеты с 1 сентября 2026 года, сообщает газета "Известия".

Законопроект, который наделит правительство подобными полномочиями, планируется принять в первом чтении в мае. Отмечается, что инициатива была разработана по поручению Владимира Путина, который ранее отмечал, что в России идет чрезмерный платный набор по специальностям, на которые нет спроса экономики и рынка труда.

В поддержку инициативы выступили три комитета Госдумы (по просвещению, развитию гражданского общества и охране здоровья). В некоторых университетах также поддержали новые требования и уже начали работу в данном направлении.

По данным газеты, законопроект в первую очередь коснется государственных вузов. Многие из них открыли большое число филиалов в российских регионах, при этом качество преподавания в них остается на низком уровне.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава подчеркнул, что сейчас в стране наблюдается избыточное количество юристов, экономистов и других профессий, которые молодые люди получают на платной основе. Однако после университета они не могут никуда устроиться.

Также парламентарий отметил, что у государства должна быть возможность регулировать подготовку специалистов, необходимых для развития страны.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования.

Фальков отмечал, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов. Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, говорил министр.

